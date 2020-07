Maltempo, rischio forti temporali

RR

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio temporali forti a partire dalle 12 di domani e per la giornata di domenica 2 agosto. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza. (ANSA).