Maltempo, salvato pescatore nell'Adda

(ANSA) - MORBEGNO (SONDRIO), 25 MAG - Un'improvvisa ondata di maltempo, con violenti acquazzoni, ha investito nel pomeriggio Valchiavenna, Alto Lario e Valtellina. Il fiume Adda si è gonfiato d'acqua e per salvare un giovane pescatore rimasto bloccato sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio) con l'elicottero. È successo in località Paniga, nel territorio comunale di Morbegno (Sondrio). Grossa paura per il 25enne residente vicino a Colico (Lecco), a un certo punto imbragato dall'equipe dell'elisoccorso e "ripescato" dal corso d'acqua in piena.