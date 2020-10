Maltempo: senza esito ricerche disperso nel Pavese

N10-TEO

(ANSA) - PAVIA, 04 OTT - Sono ancora senza esito le ricerche del cacciatore disperso da ieri in Lomellina, in seguito all'ondata di maltempo che ha provocato l'esondazione del Sesia. Renato Mantovani, 77 anni, originario di Castel Mella (Brescia) e domiciliato a Vercelli, ha partecipato a una battuta di caccia nelle campagne del comune di Palestro (Pavia), al confine tra le province di Pavia e Vercelli. L'uomo ha cercato rifugio in una cascina disabitata, poi allagata dalle acque. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco, con l'intervento di un elicottero e diversi mezzi giunti dalle sedi di Lodi, Mortara (Pavia), Robbio (Pavia) e Mede (Pavia). Questa mattina i vigili del fuoco hanno tratto in salvo con l'elicottero due persone rimaste isolate su un isolotto formatisi nel Po all'altezza del comune di San Cipriano Po (Pavia), in Oltrepò Pavese; ieri un identico intervento era stato effettuato a Candia (Pavia), in Lomellina, per salvare due cacciatori. (ANSA).