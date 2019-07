Mancano vigili del fuoco nel Sondriese

YN5-RT

(ANSA) - TIRANO (SONDRIO), 21 LUG - Il segretario provinciale di Sondrio del sindacato Conapo dei Vigili del fuoco l'altro giorno aveva lanciato l'allarme: "In Valtellina c'è una carenza di personale di oltre il 20%. L'organico prevede 210 uomini, ne mancano sul territorio 46. E c'è il forte rischio che alcune caserme possano chiudere, più volte, per l'impossibilità di costituire le squadre di intervento che, per legge, devono essere composte di almeno 5 elementi". E il timore del sindacato si è tramutato in realtà in queste ore. Da ieri sera alle 20 sino alle 8 di oggi non è, infatti, stato operativo il distaccamento di Tirano (Sondrio), la cui competenza si estende su diverse località alcune delle quali anche turistiche che, in questi giorni, contano la presenza di migliaia di villeggianti. Non solo: lo stop è stato confermato anche stamattina alle 8, quando il distaccamento avrebbe dovuto riaprire. Invece la sede di Tirano resterà chiusa ancora almeno sino alle 20 di oggi.