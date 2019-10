Manovra: Anaci, bene incentivi edilizi

RR

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Leonardo Caruso, presidente milanese di Anaci (l'Associazione nazionale amministratori di condominio), commenta positivamente la decisione del Governo di prorogare gli incentivi edilizi e il nuovo bonus per rifare le facciate dei palazzi. "Nei giorni scorsi avevamo chiesto una stabilizzazione degli incentivi per la riqualificazione degli immobili - osserva Caruso -. Siamo contenti che il Governo abbia deciso di prorogare le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, la riqualificazione energetica e l'installazione degli impianti di micro-cogenerazione". Per Caruso, "si tratta di una buona notizia che, per quanto riguarda Milano, può produrre effetti importanti e positivi. Basti pensare che in città ci sono 22 mila immobili che hanno più di 50 anni, e molti di più sono quelli costruiti prima del 1990". E' di quell'anno la legge 10 che inizia ad affrontare il tema energetico. Grande soddisfazione, da parte degli amministratori di condominio di Anaci, anche per il così detto 'bonus facciate'.