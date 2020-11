Maradona: a Pavia tute Covid di medici e infermieri con n.10

N10-GRN

(ANSA) - PAVIA, 26 NOV - Per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, le tute bianche usa e getta di medici e infermieri dell'area Covid dell'Istituto Maugeri di Pavia sono state colorate con le strisce bianche e azzurre della nazionale argentina e il numero 10 del Pibe de Oro. In un post su Facebook il personale dell'area Covid dell'Istituto Maugeri ha così motivato questa iniziativa: "Hai portato gioia nella vita di tante persone, anche nei momenti più difficili. E noi sappiamo bene che la gioia, i sorrisi e la felicità spesso sono l'unico modo per affrontare le sfide più dure della vita. Ad10s campione". (ANSA).