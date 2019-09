Marchi italiani, +7% in cinque anni

MF

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Crescono i marchi italiani, o più precisamente le domande di marchi che nei primi otto mesi del 2019 sono state 39.509, con un aumento del 7,8% in cinque anni. Secondo un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, la maggior parte di domande (8.985, cioè il 22% del totale) è stata depositata a Milano, seguita a distanza da Roma (5.055), Torino (2.697) e Napoli (1.959). Ma è proprio Napoli a mostrare una crescita sorprendente, con un +51% in un quinquennio. Un vero e proprio boom si è registrato in diverse città del Sud e in particolare della Sardegna: +356% a Barletta-Andria-Trani (con 228 domande di marchi), +128% a Catanzaro (103), +113% a Sassari (150), +233% a Vibo Valentia (40), addirittura +366% nell'Ogliastra (dove però le domande sono state solo 14) e +280 Carbonia Iglesias (19). I dati sono stati resi noti nel giorno del primo dei tre incontri sulla lotta alla contraffazione dei marchi (questo sulla contraffazione online) organizzato dalla Camera di Commercio.