Marino, Atalanta Champions con passione

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Ieri sera con il presidente Percassi guardavamo le partecipanti alla Champions del prossimo anno e pensavamo che non c'entriamo niente con squadre del calibro di Real Madrid e Barcellona ma con coraggio e con voglia andremo a sfidare queste big". Così il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, durante la cerimonia di premiazione della consegna dei diplomi dell'Sbs Master, a Roma. "Con l'entusiasmo e la passione si possono raggiungere traguardi importanti", ha aggiunto Marino, che ha ammesso: "Non svegliateci perché stiamo vivendo un momento incredibile, tutta la città di Bergamo ci ha trascinato in questi mesi e in questo percorso. Vedere 16 mila persone a Reggio Emilia, nell'ultima partita contro il Sassuolo, che ci hanno seguito è stato qualcosa di unico. Il presidente Percassi domenica scorsa vi posso assicurare che era veramente molto emozionato".