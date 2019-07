Maxi-risse e minori, ricattata un'intera classe

«Elevatissimo rischio di recidiva», in relazione a «fatti gravissimi». Il gip dei minori di Brescia e quello di Cremona per queste ragioni hanno disposto gli arresti per sette dei componenti della gang che organizzava maxi-risse nelle vie e nelle piazze, senza farsi remore nel picchiare anche giovanissimi in cui incappavano. Fatti gravissimi perchè «ascrivibili ad istinti di sopraffazione verso un soggetto debole tipici del bullismo», spiegano i magistrati. È lungo l’elenco delle violenze addebitate ai sette e altri 18 ragazzi, italiani e di origini nordafricane, a cominciare dalle estorsioni ai danni di un’intera classe di un Istituto superiore per farsi consegnare denaro. Su una chat di gruppo chiamata «1/a a meccanica», hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Cremona, «richiedevano del denaro, dietro minacce di aggressioni, a tutti gli studenti di una classe di un Istituto scolastico superiore». Le minacce erano proseguite anche all’esterno dell’Istituto, a bordo di un autobus di linea.