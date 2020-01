Mein Kampf venduto piazza Duomo a Milano

SI

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Il Mein Kampf, il testo alla base del nazismo professato da Adolf Hitler, in vendita in piazza Duomo a Milano. Lo denuncia il consigliere regionale lombardo Manfredi Palmeri. "Mein Kampf e Mein Leben con la foto dell'autore Adolf Hitler e l'immagine di una grande svastica in vendita liberamente sotto il Duomo! Vedere quei testi e quelle immagini a Milano, in particolare a 2 settimane dalla Giornata della Memoria e davanti la Cattedrale, fa venire i brividi - scrive su Facebook Palmeri - pensando a quanto indicibile Male è stato generato, a quanta Vita è stata cancellata... Nel 2016 alle elezioni fu tema strumentalizzato contro i candidati di Centrodestra... alcuni peraltro Ebrei o figli di Ebrei o sposati con Ebrei o genitori di Ebrei/di figli con nomi dichiaratamente ebraici! Nel 2020 la Sinistra al governo cittadino e nazionale nulla dice sul fatto che vengano venduti così (come peraltro lo sono nella vicina Mondadori o... alla stessa Feltrinelli! Pure online...)?".