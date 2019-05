Migranti Milano, nuovo centro per minori

Y59-GNN

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - A Milano è stato inaugurato un nuovo centro di prima accoglienza e assistenza per minori stranieri non accompagnati. Nella struttura, che si trova nel quartiere Primaticcio, saranno messi a disposizione 12 posti letto che potranno ospitare altrettanti bambini e ragazzi in attesa del completamento dell'iter procedurale previsto dalla legge e della conseguente assegnazione di un posto nelle comunità di seconda accoglienza. Al lavoro, come spiega una nota del Comune, ci sarà un team di operatori specializzati, assistenti sociali, mediatori culturali, educatori e psicologi, che affiancheranno gli operatori addetti alle identificazioni e alle segnalazioni all'autorità giudiziaria per la nomina dei tutori volontari. Save the children e le cooperative Farsi prossimo e Spazio aperto servizi, hanno vinto un bando pubblico e gestiranno il centro in collaborazione con il Comune. Nel 2018 il Comune di Milano ha accolto 673 minori stranieri non accompagnati, ospitandoli nelle comunità educative.