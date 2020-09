Migranti: riapre Cpr in via Corelli a Milano

YYI-DIV

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Ho lavorato io per riaprire i centri dove mettere i clandestini riconosciuti come tali in attesa di espulsione, perché altrimenti gironzolano per l'Italia". Lo ha spiegato il leader della Lega ed ex ministro dell'interno Matteo Salvini, a proposito del nuovo Cpr che apre oggi a Milano in via Corelli. L'apertura di via Corelli "me la auguro, perché senza i centri per le espulsioni non puoi fare le espulsioni" ha detto Salvini, che a luglio dello scorso anno da capo del Viminale visitò il cantiere della struttura, in occasione dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. (ANSA).