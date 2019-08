Milan: al lavoro per dimenticare Udine

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - ''Dimenticare Udine''. E' il mantra con cui il Milan è tornato questa mattina al lavoro, all'indomani della brutta sconfitta all'esordio in campionato. Nessun dirigente si è visto oggi a Milanello, la società è infatti concentrata su alcune valutazioni di mercato per dare a Giampaolo alcuni rinforzi in questi ultimi giorni di trattative: Correa resta il nome più caldo (non si è allenato oggi con l'Atletico Madrid) ma non sono esclusi cambiamenti di rotta su profili come James Rodriguez. Il tecnico, come da lui stesso ammesso alla Dacia Arena, sta ragionando sulla possibilità di abbandonare il 4-3-1-2 su cui ha lavorato per un mese e mezzo per tornare al 4-3-3: una soluzione per riportare Suso nella sua naturale posizione di esterno destro e favorire Piatek nel ruolo di centravanti unico.