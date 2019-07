Milan, Bennacer è più vicino

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Ismael Bennacer è sempre più vicino al Milan. Il giocatore algerino, che sarà impegnato nella finale di Coppa d'Africa venerdì, vestirà probabilmente la maglia rossonera. Per lui è pronto un quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione mentre con l'Empoli c'è da tempo l'accordo per 16 milioni di euro più due di bonus. Per le visite mediche del giocatore bisognerà comunque aspettare la fine della Coppa d'Africa e le vacanze dopo gli impegni con la nazionale.