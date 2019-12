Milan: Boban "batosta tremenda, ma Pioli non si tocca"

ROI

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "E' giusto essere sconcertati, tristi e anche preoccupati. E' stata una bruttissima batosta, non ce l'aspettavamo. Una prestazione tremenda sotto tutti i punti di vista. Fa molto male. Ora dobbiamo avere la forza di reagire e ripartire immediatamente dopo la sosta". Zvone Boban ha il volto scuro commentando il 5-0 subito dal Milan in casa dell'Atalanta. "Pioli non si tocca - rassicura ai microfoni di Sky il Chief Football Officier rossonero sulla posizione del tecnico -. Siamo super contenti di quello che sta facendo. Lui non c'entra. Andiamo avanti con lui senza dubbio. E' imbarazzante perdere 5-0, ma non possiamo e non vogliamo buttare tutto via. Togliendo la batosta di oggi, siamo molto contenti del suo lavoro. Stiamo pensando di rinforzare attacco e difesa, ma il mercato di gennaio è complicato". (ANSA).