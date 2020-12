Milan: coscia guarisce, Ibra vicino al recupero

Y1N-SI

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Si avvicina il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. I controlli a cui si è sottoposto ieri, confermano che prosegue senza intoppi il recupero dell'attaccante del Milan, che il 22 novembre contro il Napoli si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: Ibrahimovic domenica già correva nella neve a Milanello, non ci sono complicanze ma l'orientamento dello staff medico rossonero è quello di non forzare i tempi. Quindi al momento è più probabile che il trentanovenne svedese sia a disposizione per la trasferta di mercoledì prossimo contro il Genoa, piuttosto che per la sfida di domenica con il Parma a San Siro. Contro il Parma, Stefano Pioli potrebbe invece ritrovare Rafael Leao e Ismail Bennacer. (ANSA).