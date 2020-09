Milan: Maldini, ad oggi nessuna trattativa per Chiesa

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Federico Chiesa è uno dei migliori talenti italiani ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina. E' lo stato dei fatti ad oggi": lo dice il direttore tecnico del Milan Poalo Maldini intervistato da Sky. Il club rossonero, però, ha già chiuso operazioni importanti come il ritorno di Ibrahimovic e l'arrivo di Tonali: "Vogliamo sempre migliorare la squadra. Le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino con i centrali a causa degli infortuni. Ciò che riusciremo a fare da qui a ottobre lo faremo per migliorare", spiega il dt rossonero. (ANSA).