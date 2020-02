Milan: Pioli, Ibra ha influenza, difficile convocarlo

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Ibrahimovic in questi ultimi due giorni ha avuto l'influenza, sarà difficile riuscire a convocarlo per domani". Lo rivela Stefano Pioli, nella conferenza alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona. "Lo stesso Kjaer ha la febbre - evidenzia il tecnico del Milan - e non ci sarà sicuramente, Krunic ha qualche problema fisico e vedrò solo stasera se riusciremo a convocarlo. Avremo assenze importanti ma giocheremo comunque in undici". (ANSA).