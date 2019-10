Milan: Reina "ora serve il riscatto"

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Pepe Reina garantisce che il Milan ha "grande voglia di riscatto" dopo un avvio che "non ha rispettato le aspettative". "Per noi - ammette il portiere del Milan, in relax a Gardaland - è stato un inizio di stagione particolarmente difficile, la seconda parte sarà più positiva per il Milan". L'esonero di Giampaolo e l'arrivo di Pioli sono state due scosse per l'ambiente. "Pioli - nota Reina - può portare positività e tranquillità. Si deve lavorare, dobbiamo capire in fretta le sue idee così da essere al più presto pronti per affrontare le prossime partite. È un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in Serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano. In tutti noi c'è la voglia di riscatto e di fare meglio da ora in avanti. Fino ad adesso non siamo stati all'altezza delle aspettative e speriamo di migliorare in fretta così da anche i tifosi. Se sono ottimista? Sì, sempre. Il nostro obiettivo deve essere vincere la nostra partita ogni settimana, poi a maggio faremo i conti".