Milano-Cortina: 6/11 per legge olimpica

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Si terrà il prossimo 6 novembre a Roma, presso il ministro dello Sport, la riunione 'definitiva' per stilare il testo della legge olimpica. È quanto emerge al termine del vertice in Regione Lombardia con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e le parti coinvolte nell'organizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Il 5 novembre avverranno i colloqui con i candidati al ruolo di amministratore delegato della Fondazione olimpica: in lizza ci sono Alberto Baldan, Tom Mockridge e Vincenzo Novari, con Stefano Domenicali possibile outsider. Il Comitato di Indirizzo di Milano-Cortina 2026 è stato completato oggi con l'ingresso del governo e delle province autonome di Trento e Bolzano: le parti hanno preso l'impegno di assicurare le relative garanzie finanziarie. Il 6 novembre si procederà anche alla formalizzazione dello statuto, le cui linee sono state individuate oggi di comune accordo tra le parti e che sarà stilato dai tecnici.