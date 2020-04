Milano-Cortina: legge olimpica domani approda alla Camera

GER

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La legge olimpica approda domani alla Camera e per Milano-Cortina è un altro passo importante. Nel testo la riduzione delle tasse nello stipendio dei manager del comitato organizzatore dei Giochi invernali non viene prevista da subito, come spiega il parlamentare dei 5stelle, ex sottosegretario, Simone Valente: l'introito dei manager chiamati alla organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 sarà tassato normalmente nel 2020, al 60% nel 2021 e 2022, mentre l'aliquota scenderà al 30% a partire dal 2023. E' stata questa - spiega il Valente- la mediazione raggiunta in commissione parlamentare, fra la proposta del governo di prevedere una tassazione agevolata e quella di M5s da un lato e Lega dall'altra che ne proponevano, invece, seppur con testi diversi la cancellazione. "La Camera -ha aggiunto Valente- voterà domani stesso il provvedimento, con una procedura accelerata dovuta all'emergenza coronavirus". Valente si è detto "parzialmente soddisfatto, perché l'agevolazione fiscale sembra alquanto iniqua e non rispettosa di tutti i principi costituzionali, per cui si crea disparità fra i dipendenti della fondazione e tutti gli altri. Comunque dopo molti confronti si è trovata una mediazione, perciò questa tassazione agevolata è semplicemente rimandata. In Aula non sarà possibile modificare il decreto; il nostro impegno sarà che nei decreti successivi questa agevolazione fiscale venga totalmente rivista e non si creino ulteriori disparità, specie in questo momento di grande emergenza economica nel paese". Fra gli altri punti della legge olimpica Valente ricorda "la creazione di un'agenzia per le opere infrastrutturali, che farà capo al ministero dei trasporti. Prima possibile -ha detto l'esponente politico- va fatta chiarezza su quali opere verranno finanziate, con quali tempistiche, e va chiarito anche che non si possono dare soldi a pioggia, ma finanziare solo opere correlate ai Giochi e all'impiantistica sportiva sul territorio". (ANSA).