Milano-Cortina: Malagò, 21 luglio cda Comitato organizzatore

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Il 21 luglio ci sarà un consiglio d'amministrazione del Comitato organizzatore di Milano-Cortina al Pirellone". Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della Giunta nazionale. "Saranno due giorni molto particolari - ha aggiunto - coinvolgeremo tutto il board dell'Ocog sul work in progress, per questo faccio complimenti a Novati per il lavoro che sta portando avanti". (ANSA).