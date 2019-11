Milano-Cremona, staffetta di ThisAbility

DIV

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - L'appuntamento è per le 8 di sabato 16 novembre in piazza Duomo da dove partirà una staffetta di 85 chilometri fino a Cremona per festeggiare l'inizio della tradizionale festa del Torrone. A portare la torcia, interamente di torrone, saranno i ragazzi disabili del progetto "ThisAbility" nato da una collaborazione tra la Compagnia delle Griglie e Anfass Cremona che ha lo scopo di valorizzare le competenze di persone soggette da disabilità, sensibilizzandole ad un'immagine positiva ed operativa delle stesse. Il progetto #ThisAbility, che letto all'italiana si pronuncia "disabiliti", in inglese magicamente diventa "questa abilità". Alla partenza ci sarà l' assessore Stefano Bolognini che si cimenterà, insieme con i ragazzi, in una parte della corsa. I corridori dovranno percorrere 85 chilometri e approdare lo stesso pomeriggio in Piazza del Comune, a Cremona in piazza Duomo a Cremona, dando inizio alla Festa del Torrone, tramite l'accensione della coloratissima fiamma olimpica.