Milano: Franceschini, esempio di quello che Italia può fare

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "Milano è un esempio di quello che l'Italia può fare se crede in se stessa". È quanto ha detto il ministro dei Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, parlando di Milano e degli investimenti sulla cultura a margine dell'inaugurazione, al Museo della scienza e tecnologia, della permanete dedicata a Leonardo da Vinci. "Milano è straordinaria in investimenti, cultura e innovazione - ha aggiunto -. Ha veramente dimostrato che l'Italia può puntare all'Europa, al futuro e può essere ottimista in mezzo a tanto scetticismo e sfiducia". (ANSA).