Milano,gilet arancioni in piazza senza distanze di sicurezza

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Qualche centinaio di persone si sono radunate stamani in Piazza Duomo a Milano per una manifestazione dei 'gilet arancioni', un movimento di protesta che chiede, tra l'altro, il ritorno alla "lira italica" e un "governo votato dal popolo". Nel corso della manifestazione la maggioranza dei partecipanti non ha rispettato le distanze di sicurezza per l'emergenza Covid e si sono verificati di fatto alcuni assembramenti anche attorno ai rappresentanti del movimento che parlavano al microfono, dopo aver steso striscioni a terra. Alcuni dei partecipanti della manifestazione a Milano tenevano anche le mascherine abbassate mentre urlavano cori di protesta. (ANSA).