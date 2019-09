Milano in piazza, corteo per il clima

Y1N-CSN

(ANSA) - MILANO, 27 SET - 'Milano presente, è in piazza per l'ambiente'. Scandendo questo coro, da piazza Cairoli nel centro del capoluogo lombardo, è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima 'Fridays For Future', ispirato dall'attivismo di Greta Thunberg. A questo nuovo 'sciopero' globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all'università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli accompagnati da genitori o nonni. In testa al corteo anche gli studenti del Politecnico, con un grandissimo lenzuolo su cui hanno stampato i risultati di una ricerca svolta con i docenti sulla curva del cambiamento climatico dal pleistocene a oggi e con lo scenario futuro. "Potremmo essere più dei 100mila del 15 marzo - spiega Miriam Martinelli, considerata la "Greta italiana" fra un coro e l'altro urlato al megafono -. Questa estate qualcosa è cambiato, c'è più consapevolezza".