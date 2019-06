Milano Pride, da Coca-Cola Love Unites

COM-GNN

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Per il secondo anno consecutivo, Coca-Cola è partner di Milano Pride con Love Unites, una campagna dedicata all'amore. Per diffondere questo messaggio, è stata realizzata una t-shirt in edizione limitata che celebra la forza in grado di cancellare le distanze e di unire tutto e tutti. Un messaggio chiaro e semplice, "da indossare e diffondere con orgoglio, e da condividere con l'hashtag #LoveUnites". A conferma del suo impegno per la valorizzazione delle diversità e dell'inclusione, attraverso Milano Pride, Coca-Cola "supporta progetti educativi rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori di Milano e provincia per affrontare i temi dell'omofobia, del bullismo, della discriminazione di genere e dell'orientamento sessuale. Tutti potranno contribuire a questo progetto, acquistando le t-shirt Love Unites in Pride Square: i dipendenti Coca-Cola saranno volontari di Milano Pride con uno stand dedicato da giovedì 27 a sabato 29 in largo Bellintani".