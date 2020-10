Milano riaccende Area B, stop alle auto inquinanti

RR

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Da domani a Milano si riaccenderanno le telecamere di Area B, la zona a traffico limitato antismog circoscritta da 187 varchi ai confini dell'area urbana. Sarà quindi vietato l'accesso e la circolazione da domani in città dei veicoli più inquinanti per l'ambiente. Sempre da domani il Comune ripristina la sosta regolamentata extra filotranviaria. Entrambi i provvedimenti erano stati sospesi lo scorso 12 marzo con l'adozione delle misure straordinarie per l'emergenza sanitaria e il lockdown. La decisione di riattivare la Ztl è stata presa dal Comune a causa dell'aumento del traffico in città. L'indice di congestione nella settimana tra il 21 e il 25 settembre supera quello pre-Covid del 2,5%. In particolare l'indice nelle ore di punta del mattino, tra le ore 7 e le 9, è inferiore di circa due punti percentuale, mentre nelle ore di punta del pomeriggio è superiore di circa il 10%. Gli ingressi dei veicoli in città, misurati dalle telecamere di area B nella settimana compresa tra il 28 settembre il 2 ottobre 2020, sono il 90% di quelli in ingresso nelle settimane di gennaio e febbraio pre-Covid. (ANSA).