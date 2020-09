Milano: Sala, a ottobre chiamerò città riflessione su futuro

Y59-GRG

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Nel mese di "ottobre chiamerò i milanesi a una riflessione collettiva sul nostro futuro. Non si tratterrà di una discussione vana, di un'ennesima edizione di Stati Generali". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook, dove in un lungo post ha parlato della città dopo l'emergenza Covid e dell'ultimo anno del suo mandato da sindaco. Questa riflessione non sarà "un brainstorming in cui si discute di tutto come se si partisse da zero. Piuttosto la presentazione del nostro progetto, partendo da quanto fatto e pronti ad accogliere censure, emendamenti, idee migliorative sul futuro - ha aggiunto -. Con un processo serio, strutturato e molto esteso che metterà tutte le rappresentanze, le competenze e le volontà pubbliche e private a confronto. Noi abbiamo a lungo riflettuto su quale città vogliamo essere. Studieremo insieme come percorrere le strade della nuova normalità". "Tutti sono invitati, a patto che siano animati dalla volontà di mettere a disposizione le proprie competenze e da un sincero amore per questa città. Milano, la nostra città", ha concluso Sala. (ANSA).