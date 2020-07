Milano si rilancia con 'Design City'

Y59-GRG

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Dopo quattro mesi di stop, dovuti all'emergenza Covid-19, Milano punta a rilanciarsi come città del design. Per questo il Comune ha promosso, dal 28 settembre al 10 ottobre, ‬l'appuntamento "Milano Design City". Fino al ‪31 luglio sarà possibile presentare all'amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni, workshop, dibattiti, incontri per dare origine al calendario dell'evento. "Milano Design City - ha spiegato l'assessore alle Politiche per il lavoro, Attività produttive, Commercio e Design, Cristina Tajani, in una nota - vuole essere un aggregatore aperto e inclusivo capace di coinvolgere, dopo lunghi mesi di stop dovuti all'emergenza Covid-19, tutti i soggetti operanti sul territorio nell'ambito del design, inserendoli in un palinsesto di attività e iniziative diffuse sul territorio milanese e aperte alla cittadinanza". (ANSA).