Milano su WeChat con un canale in cinese

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Milano è la prima città italiana a sbarcare con YesMilano su WeChat con un proprio account ufficiale già attivo in Cina e un Mini Program, dedicato a chi già si trova in Europa o a Milano che partirà entro la fine del 2019. E' un canale di comunicazione esclusivamente in lingua cinese. L'annuncio è stato dato oggi a Shanghai nel corso di una presentazione a cui hanno partecipato Teatro alla Scala, FC Internazionale Milano, Camera della Moda e Tencent Group. Lo start up del progetto - si legge in una nota - è finanziato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell'ambito dell'attività di YesMilano, l'agenzia di promozione ufficiale del Comune di Milano e della Camera di commercio. La base utenti mensile è di oltre 1 miliardo di persone sulla più importante e frequentata app di messaggistica cinese. A Milano il 9% dei turisti internazionali proviene dalla Cina e il mercato cinese si stima nei prossimi 5 anni avrà per Milano un potenziale di 220 milioni di visitatori.