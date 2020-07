RR

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - A Milano verrà riqualificato il mercato coperto di via Rombon, nel quartiere Feltre, che si trova in una condizione di degrado a causa della progressiva cessazione di molte attività commerciali e alle conseguenti carenze manutentive. Il Comune ha approvato le linee di indirizzo per lo studio di fattibilità tecnico-economica e giuridica per l'assegnazione dell'immobile per la realizzazione di una struttura di vendita polifunzionale con l'obbligo per il concessionario di realizzare gli interventi di ripristino strutturale e adeguamento impiantistico e funzionale. La collaborazione con Sogemi, società in-house del Comune che gestisce i mercati all'ingrosso "può rappresentare l'occasione per sperimentare una nuova modalità distributiva che integri filiera all'ingrosso con la vendita al dettaglio", ha sottolineato l'assessore al Lavoro e Attività produttive del Comune, Cristina Tajani. Lo studio di fattibilità elaborato da SogeMi dovrà prevedere un mix di attività più opportuno per conciliare l'offerta commerciale, comunque prevalente, la realizzazione di iniziative sociali, culturali, aggregative e ricreative. (ANSA).