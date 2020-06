Milanosport, con lo stop 4mln di perdita

Y59-MF

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - A causa dello stop di tre mesi imposto dall'emergenza Covid Milanosport, la società del Comune che gestisce gli impianti sportivi, ha avuto una perdita di 4 milioni euro. "La chiusura di tre mesi ha significato una perdita secca di 4 milioni per noi - ha detto la presidente di Milanosport, Chiara Bisconti, in commissione consiliare del Comune riunita in video conferenza -. Non è nulla di allarmante per ora è una situazione che monitoriamo ma dobbiamo metterci a incassare per riportare la situazione alla tranquillità". Milanosport darà anche dei voucher ai cittadini che si erano iscritti ai corsi e non li hanno potuti frequentare durante il lockdown, questa sarà una ulteriore mancanza di ricavi per la società che ha deciso di organizzare una sessione di corsi anche durante l'estate. (ANSA).