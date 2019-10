Minaccia suicidio, sequestrati 15 fucili

YA3-GNN

(ANSA) - BRESCIA, 15 OTT - Un uomo di 70 anni ha minacciato il suicidio tenendo tra le mani un fucile carico che ha puntato anche contro alcuni parenti e contro i carabinieri intervenuti. È accaduto nel giardino di una villetta a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. I militari hanno approfittato di un momento di disattenzione dell'uomo e lo hanno bloccato alle spalle. Il fucile era carico e pronto a far fuoco. Dietro al gesto dell'uomo pare che ci siano problemi economici. Sono stati sequestrati anche altri 14 fucili che il 70enne teneva in casa.