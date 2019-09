Minaccia suicidio via Fb, salvato

MF

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Lasciato dalla fidanzata, un quarantenne aveva scritto un messaggio su Facebook spiegando di volerla far finita. Ed è stato questo a salvarlo. Un'amica allarmata ha infatti avvisato la polizia che è riuscita a localizzarlo per strada nella zona di Baggio a Milano ieri quasi prima delle 13. L'equipaggio di una Volante che lo ha riconosciuto, ha iniziato a parlargli e lo ha convinto a desistere, tanto che il giorno dopo lui stesso, sempre via social, ha ringraziato gli agenti.