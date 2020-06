MiTo Settembre Musica, confermata edizione 2020

RED-GTT

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - L'emergenza Covid-19 non ferma la musica. E' infatti confermata la 14esima edizione del Festival MiTo Settembre Musica che si svolgerà a Torino e Milano dal 4 al 19 settembre con spettacoli soprattutto all'aperto. Le due città si schierano insieme per affrontare le difficoltà di questo periodo all'insegna della musica e della cultura riproponendo l'evento il cui programma sarà presentato nel mese di luglio. "Abbiamo scelto - sottolineano gli assessori alla Cultura di Torino e Milano, Francesca Paola Leon e Filippo Del Corno - di portare avanti, nonostante il quadro difficile, un festival che mette insieme le due città e che offre la possibilità ai cittadini di condividere l'esperienza della musica dal vivo, con un programma che, pur nelle mutate condizioni produttive, sarà di altissimo livello. Quest'anno - annunciano - privilegeremo le sedi all'aperto, secondo le indicazioni per le misure di contenimento del contagio, perché il festival possa svolgersi in sicurezza per il pubblico, gli artisti e il personale coinvolto nell'organizzazione. Ci auguriamo - concludono - che l'edizione 2020 di MiTo SettembreMusica possa rappresentare per le due città unite un primo passo verso una ripresa che avvenga anche attraverso la cultura". (ANSA).