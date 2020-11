Moda: nasce Camco, l'activewear sostenibile

GGD

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Debutta in questi tempi difficili Camco, brand tutto made in Italy che propone una linea di abbigliamento activewear in lana Merino extrafine e fibre di lyocell tencel, pensata per donne e uomini che amano l'avventura, in città o a contatto con la natura. Il lyocell tencel è una fibra di origine botanica ottenuta dal legno di alberi coltivati in foreste gestite in modo sostenibile, controllate e certificate. L'unione con la lana merino - viene spiegato - dà vita a capi biodegradabili e compostabili. (ANSA).