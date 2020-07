Moda: riapre ristorante Tommy Hilfiger a Milano

BF

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Riapre People's Place a Milano con un nuovo design, lo spazio ristorante "ispirato alla più ampia visione del brand, focalizzata sui concetti di sostenibilità, economia circolare e inclusività". All'interno di un giardino cittadino, in 85 metri quadrati e con 110 posti a sedere, il People's Place di Milano "intende stimolare il senso di comunità, favorendo l'incontro di persone eterogenee, per uno scambio di idee e di creatività - sottolinea una nota - per promuovere la diversità e l'inclusività nell'industria della moda, come anche il dialogo con i talenti locali su progetti di collaborazione previsti per settembre 2020". (ANSA).