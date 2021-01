L’Istat, continuando l'attività di diffusione dei dati utili a capire l'evoluzione dell'epidemia da Covid-19, ha pubblicato la tabella con il numero dei decessi per il complesso delle cause, di tutte le province/città metropolitane da gennaio a novembre 2020 ed una tabella con il dettaglio comunale dei decessi da gennaio a ottobre 2020. Dal confronto con i dati di tutte le province italiane si evidenzia come la provincia di Cremona abbia il triste primato di aver registrato il maggior incremento percentuale di decessi nel mese di aprile 2020 (+165%), rispetto al valore medio registrato nei cinque anni precedenti e di essere seconda nel mese di marzo per incremento percentuale dei decessi, dopo Bergamo (+574,7%), con un incremento del 404,2% (+1.919 morti). Cremona è quindi il capoluogo di provincia che ha registrato il maggior incremento di morti nel periodo gennaio-ottobre 2020, mentre Brescia è arrivata al 36 per cento di croci in più. Il dato è raffrontato con la media dei 5 anni precedenti (2015-2019) per l'analogo periodo. I capoluoghi del nord Italia che hanno, invece, registrato un decremento dei decessi sono Gorizia (-5,06%), Vicenza (-1,47%), Udine (-1,4%) e Belluno (-0,28%). Ecco nel dettaglio la mortalità registrata dall'Istat nei capoluoghi di provincia del nord Italia, l'area del Paese più colpita, raffrontata con la media dei 5 anni precedenti per l'analogo periodo di gennaio-ottobre: Aosta 439 morti +18,01% Torino 9680 morti +11,59% Vercelli 610 morti +21,03% Novara 1193 morti +23,49% Cuneo 606 morti +14,33% Asti 963 morti +26,37% Alessandria 1121 morti +13% Verbania 381 morti +13,39% Biella 606 morti +21,93% Milano 14658 morti +22,99% Varese 903 morti +10,52% Como 959 morti +13,49% Sondrio 238 morti +8,18% Bergamo 1777 morti +52,14% Brescia 2487 morti +36,49% Pavia 922 morti +21,63% Cremona 1114 morti +60,75% Mantova 641 morti +18,92% Monza 1339 morti +25,72% Lodi 658 morti +52,31% Lecco 555 morti +25%. Genova 7844 morti +14,64% Imperia 529 morti +22,17% Savona 777 morti +3,87% La Spezia 1132 morti +6,19% Trento 1014 morti +15,35% Bolzano 1001 morti +11,46% Venezia 3114 morti +7,9% Verona 2710 morti +14,63% Vicenza 1005 morti -1,47% Belluno 344 morti -0,28% Treviso 946 morti +11,55% Padova 2197 morti +1,85% Rovigo 522 morti nessuna variazione Trieste 2517 morti +3,79% Udine 979 morti -1,4% Gorizia 394 morti -5,06% Pordenone 498 morti +7,79% Bologna 4243 morti +6,18% Piacenza 1559 morti +49,9% Parma 2219 morti +33,83% ReggioEmilia1587 morti +17,38% Modena 1823 morti +7,42% Ferrara 1617 morti +3,58% Ravenna 1597 morti +6,46% Forli' 1292 morti +13,23% Rimini 1533 morti +17,02%.