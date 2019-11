RR

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Un uomo di 55 anni è morto questa sera, poco dopo le 21, in un'officina meccanica a Paderno Dugnano, nel milanese. L'uomo è rimasto schiacciato sotto un furgone. Sul luogo dell'incidente, in via Brigate partigiane, sono ancora al lavoro i vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 e i carabinieri di Sesto San Giovanni.