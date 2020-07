Morto Tedeschi: Sala, un grande milanese

Y59-MAJ

- MILANO, 28 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con un post sulla sua pagina Facebook ha ricordato l'attore teatrale Gianrico Tedeschi, scomparso all'età di 100 anni come "un grande milanese". "Era stato definito 'un grandissimo attore senza i vezzi del mattatore'. Gianrico Tedeschi - ha osservato - ci lascia una lezione unica di vita e di teatro, spesa solo nella passione per il palcoscenico nelle sue forme più diverse e nell'amore per il suo pubblico". Sala ha poi ricordato che "anche la scoperta della sua vocazione ha un significato molto profondo e particolare, essendosi rivelata nel campo di prigionia di Sambostel dove fu internato per il suo rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò. Fu lì che iniziò a recitare e furono i suoi compagni di prigionia, tra cui Giovanni Guareschi ed Enzo Paci, a convincerlo che quella era la sua strada. Da lì, una carriera lunga 70 anni che ha reso onore al teatro, al cinema e anche alla televisione italiana". Gianrico Tedeschi "ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Visconti a Strehler e a Ronconi, ma il suo vero orgoglio è sempre stato di aver reso felice il suo pubblico, la sua gente", ha concluso.