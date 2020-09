Mostre: a Palazzo Reale la calligrafia è 'Out of the blue'

GGD

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Apre domani a Palazzo Reale 'Out of the Blue, Viaggio nella Calligrafia attraverso Alcantara' una mostra promossa e prodotta da Comune di Milano - Cultura, da Palazzo Reale e da Alcantara e appositamente concepita per l'Appartamento dei Principi. Spaziando da proiezioni digitali a foreste di inchiostro su rotoli, sei artisti cinesi (Qin Feng, Qu Lei Lei, Sun Xun, Mao Lizi, Zhang Chun Hong, Wang Huangshen) si ispirano alla pratica calligrafica per interrogarsi sulla natura della relazione fra l'uomo e il mondo attraverso le nozioni Taoiste di temporalità, forza vitale e partecipazione. Prendono così vita installazioni site specific visitabili gratuitamente fino all'11 ottobre. Entrando nella prima sala, curata da Qu Lei Lei, lo spettatore si inoltra in un'immersiva foresta di ideogrammi mentre Zhang Chun Hong presenta, nella seconda sala, un'opera ispirata allo stile Gongbi, e Qin Feng mescola uso del té e del caffé sullo sfondo di dipinti a inchiostro. Nei paraventi di Mao Lizi spruzzi di colori spiccano vivaci su pannelli, mentre nell'installazione digitale di Wang Huangsheng le opere si pongono come poesie scritte e rappresentazioni astratte della realtà. Nell'opera della sala finale, una video proiezione immersiva e un lungo rotolo dipinto, Sun Xun si inspira al ritmo dell'antica pratica calligrafica per creare delle animazioni contemporanee intrise di elementi simbolici. (ANSA).