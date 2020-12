Muore in un incidente a Natale, cordoglio amici ciclisti

AA-RR

(ANSA) - SARONNO, 26 DIC - Ha suscitato grande dolore a Saronno, nel varesotto, la morte di Alex Stella, noto imprenditore, morto ieri, la mattina di Natale, mentre faceva un giro in bicicletta. Aveva 42 anni, sposato, due bambini, era conosciutissimo in paese, dove gestiva un noto bar nel centro e ne aveva da poco aperto un altro. Sempre disponibile, sorridente, pieno di energia, era anche un grande appassionato di bicicletta. Anche ieri mattina, nonostante la giornata nebbiosa e piovosa, è uscito per una pedalata. Lungo la tangenziale che collega Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto lo scontro con una vettura. Ancora non è ben chiara la dinamica ma l'impatto non ha lasciato scampo ad Alex Stella, che è morto sul colpo. La notizia si è diffusa rapidamente in città e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, soprattutto degli amici con cui condivideva il suo hobby. In tanti se lo ricordano, soprattutto dietro il bancone del suo bar. 'Andiamo da Alex" era la frase usata dai saronnesi per darsi un appuntamento per un aperitivo (ANSA).