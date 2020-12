Musei: Amici Brera, nuove guide dallo sguardo diverso

AA-VL

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Nuove guide a Brera dopo un percorso di formazione adatto a persone con disagio psichico 'capaci di condurre gruppi in visita, con uno sguardo sulle opere diverse dal consueto'. E' uno dei progetti illustrati oggi dal neo presidente degli Amici di Brera, Carlo Orsi, che prende il posto di Aldo Bassetti, responsabile dall'associazione per 13 anni. Il progetto 'Per la Mente con il Colore', rientra tra gli obiettivi della Onlus, da sempre attenta anche al sociale e alle persone fragili, e si concretizzerà in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e con Itaca Club, centro per lo sviluppo dell'autonomia socio-lavorativa di persone con una storia di disagio psichico. "Abbiamo deciso di porci obiettivi ambiziosi per l'anno 2021 - ha detto Orsi, gallerista milanese, ex Presidente dell'Associazione Antiquari d'Italia per il biennio 2016 -2017 e membro dell'Associazione Antiquari Milanesi e della Cina, la confermazione internazionale del settore - Milano sta vivendo un particolare e difficile momento ma ha necessità di pensare e ricostruire la sua rinascita. Milano, anche oggi, non è ferma e Brera è un autentico tesoro della città che merita di essere sempre più conosciuto e apprezzato". Nata nel 1926 per iniziativa di un gruppo di cittadini e mecenati per valorizzare, tutelare e ampliare il patrimonio museale, l'onlus proseguirà sulle linee fondamentali di strategia che l'hanno sempre contraddistinta: acquisizione di nuove opere per il museo e interventi di carattere strutturale e di restauro. Per quanto riguarda questo secondo aspetto Orsi ha annunciato che proseguiranno i lavori nel cortile di Brera dove si trovano sculture che con 'la trentina di monumenti che arricchiscono il loggiato del primo piano costituiscono un vero pantheon dei milanesi illustri'. (ANSA).