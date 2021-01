Musica: boom visualizzazioni per spot Tim cantato da Mina

GGD

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Boom di visualizzazioni per il nuovo spot di Tim cantato da Mina, dal titolo 'Questa è TIM'. In meno di 24 ore il video ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e 17,5 su TikTok dove sul canale Timvision è stato caricato il post del coreografo Luca Tommassini in cui spiega come riprodurre i gesti dei ballerini. Lo spot è andato in onda ieri per la prima volta dopo il discorso del Presidente della Repubblica. (ANSA).