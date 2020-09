Musica: Mi Ami, dimostrato si può fare live tutelando salute

GGD

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Abbiamo dimostrato - al pubblico, alle istituzioni e anche a noi stessi - che organizzare concerti tutelando la salute degli spettatori e dei musicisti è possibile": è quanto dice Carlo Pastore, uno dei direttori del Mi Ami festival, alla vigilia della chiusura del ciclo di appuntamenti live 'Cuori impavidi', la rassegna voluta e organizzata da Circolo Magnolia e MI AMI Festival. Otto appuntamenti con alcuni tra i nomi più affermati della nuova musica italiana, ma anche tante nuove scoperte, che hanno raccolto oltre 5.000 presenze. "Non è stato facile - continua Pastore - in un Paese che non si straccia le vesti per la Cultura e che ritiene il divertimento una minaccia sociale. Abbiamo mandato un messaggio forte e chiaro alla città di Milano, così dolorosamente colpita dall'epidemia: noi ci siamo". A chiudere la rassegna, il 10 settembre, una serata dedicata alle future star della musica italiana, da Margherita Vicario a Ginevra. (ANSA).