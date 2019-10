Musica: Milano,Einaudi in piazza Liberty

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il pianista e compositore Ludovico Einaudi si esibirà la sera di giovedì 24 ottobre, alle 21, chiudendo la serie 'Apple Music Live: Piazza Liberty' che, da marzo, ha attratto nello spazio sovrastante lo store milanese un pubblico di appassionati in una dimensione intima ed esclusiva. Marcata impronta minimalista, Einaudi, l'artista classico più ascoltato su Apple Music, incarna una musica contemporanea capace di fotografare le metamorfosi del mondo. Il progetto Seven Days Walking è solo la prova più recente di una sensibilità che architetta spazi privati fuori dalle mode distratte. Il contesto appare ideale per assistere a un'esperienza insolita - un breve live - dove l'artista torinese sfiderà il pubblico sul piano dell'immaginazione. Si potrà accedere all'anfiteatro di piazza Liberty dalle 20 alle 20:30. E' possibile registrarsi per gli ingressi fino al 19 ottobre 2019 alle 10 (https://ticketing.apple.com/livemilano). I partecipanti devono avere almeno 16 anni.