Nascondeva droga in pasticceria, preso

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Un pasticcere di 34 anni di Trezzano sul Naviglio (Milano) è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Sempione del capoluogo lombardo per spaccio di stupefacenti perché sorpreso con 200 grammi di marijuana nascosti all'interno del suo scooter in via Lazzati. E' stata perquisita l'azienda dolciaria gestita dall'arrestato a Trezzano sul Naviglio, dove in un frigo per gelati sono stati rinvenuti 380 grammi di marijuana. Gli agenti hanno anche trovato il materiale per il confezionamento della droga, tra cui un macchinario per la termosaldatura degli involucri per la sostanza stupefacente 745 euro in contanti. I poliziotti hanno infine sequestrato due altre dosi di marijuana, destinate alla vendita al minuto, che il 34enne aveva in casa a Milano. (ANSA).