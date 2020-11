Natale: Burger King con CRI offre pasti a senza dimora

BF

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Per le vie di Milano e Roma la Croce Rossa Italiana porta aiuto ai senza dimora e per una settimanda, dal 9 al 15 novembre, i pasti saranno offerti da Burger King, con il progetto Christmas Whopper, in un periodo in cui le difficoltà sono inasprite dal decreto che chiude o rende più difficile accedere alle mense per i poveri. "In questo periodo di incertezza e preoccupazione per l'emergenza Covid, abbiamo imparato a non dare per scontate le nostre abitudini. Non sappiamo quando il pericolo sarà finito e gli italiani non sanno se potranno festeggiare il Natale come lo hanno sempre fatto" spiega l'azienda in una nota. (ANSA).