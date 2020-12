Natale: la Stazione Centrale di Milano si veste di luce

RR

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Per il secondo anno consecutivo TIM celebra il Natale milanese con 'SenStation'. Da stasera 20 dicembre e fino al 7 gennaio il 'Super Light Show' di TIM inonderà di luce una delle piazze più grandi della città. Oltre 7.000 mq della facciata della stazione saranno dedicati a proiezioni e giochi di luce, un laser show che dal tramonto alle 22 proporrà diversi spettacoli giornalieri con cinque torri e più di 100 proiettori. "Così, a quasi 90 anni dall'inaugurazione, la Centrale - spiega Tim - si trasforma in un faro di luce e speranza per augurare buone feste a tutta la città". "SenStation - aggiunge l'azienda - è un messaggio di speranza e di rinascita per la Città che, nonostante le difficoltà attraversate in questo anno, non si vuole fermare e che, grazie alle emozioni e alla potenza della luce, supera le distanze e le restrizioni per ritrovarsi unita, pronta per il futuro". (ANSA).